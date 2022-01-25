Eczacıbaşı'ndan öğrencilere sanat desteği

Türkiye'de kültür-sanat alanında önemli yatırımları olan Eczacıbaşı Topluluğu, gençlerin hayata katılımına ve sanatla buluşmasına yönelik geliştirdiği yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Topluluğun desteği ile 2022'de 50'nci yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) tüm etkinliklerinde geçerli olmak üzere öğrenci biletleri 10 TL'den satışa sunulacak. Yarınları şekillendirecek gençlerin hayatında sanatın varlığına büyük önem veren Topluluk, bu desteği ile kurucu sponsoru olduğu İKSV'nin bu yıl düzenleyeceği 50'nci yıl özel etkinliklerinde, İstanbul Film Festivali, İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, Filmekimi, Gezgin Salon ve ve Salon İKSV'de öğrencilerin unutamayacakları deneyimler yaşamalarına vesile olacak.

“Gençlerin hayata katılımını önemsiyoruz”

Gençlerin sesine kulak vererek böyle bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Kültür-sanatın insanların hayatındaki dönüştürücü gücünden hareketle, öğrenciler için 75'inci yılımızda Kültür Sanat Kart projemizi başlatmıştık. Gençlerimizi dinlemeye devam ediyor ve 80'inci yılımızda bu projeyi daha da büyüterek Eczacıbaşı Genç Bilet Projemizi başlatıyoruz. Eczacıbaşı'nda gençlerin yeri hep ayrı olmaya devam edecek” dedi.

Yapılan araştırmaların, Türkiye'de gençlerin umutsuzluğunu ve hayata karışmakta yaşadıkları sıkıntıları ortaya koyduğunu belirten Eczacıbaşı, “Topluluk olarak gençlerin neler yaşadığını anlamaya çalışıyor ve onları dinliyoruz. Gençlerin kültür-sanat etkinliklerine daha kolay erişebilmesiyle bir sanat dalının onların hayatında yeni bir pencere açmasını, ilham vermesini diliyoruz. Bu nedenle İKSV'nin tüm etkinliklerinde 2022 boyunca öğrenci biletlerinin 10 TL olması için destek verdik. İnanıyoruz ki sanat ile gençlerimizin hayal dünyalarında yeni ihtimaller ve idealler belirecek, başarmaya olan inançları artacak” diye konuştu.

Topluluk gençleri dinliyor

Verilen bilgiye göre, İKSV'nin yıl boyunca düzenleyeceği festivallerde yer alan tüm öğrenci biletleri Eczacıbaşı Topluluğu desteği ile 10 TL'den satılacak. Yaklaşık 20 bin öğrenci biletine ek olarak festivallerde son dakika biletleri de bu yıl ilk defa öğrenciler için 10 TL'den satışa sunulacak. Böylece toplamda 25 bin biletle gençler, İstanbul'un en önemli sanat festivallerine katılabilecek.

Faaliyet gösterdiği her alanda gençlere kıymetli olduklarını hissettiren Topluluk, kuruluşunun 75'inci yılında da gençlerin kültür-sanata erişimini artırmak amacıyla sadece 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinin başvurabildiği ve bin öğrenciye verilen 250 TL bakiyeli İKSV Kültür Sanat Kart'ın sponsorluğunu üstlenmişti. Bu kartın adını daha sonra Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart olarak değiştiren Topluluk, İstanbul Modern etkinliklerini de kart bünyesine dahil etmişti. Pandemi döneminde de gençlerle ilişkisini kesmeyen Topluluk, “Eczacıbaşı'nda Gençlerin Yeri Ayrı” sloganı ile festival bazlı bilet dağıtımı kampanyalarını hayata geçirmişti.