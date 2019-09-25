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Efsane program 'Top Secret' geri dönüyor

Efsane program 'Top Secret' geri dönüyor
Efsane program 'Top Secret' geri dönüyor

90’lı yıllara damgasını vuran efsane magazin programı “Top Secret” yeniden sahne almaya hazırlanıyor.

Özel kanalların kurulmasıyla yayın hayatına başlayan ve uzun yıllar devam eden “Top Secret”in isim hakkını alan magazin programları yapımcısı Gökberk Soykan Sipahioğlu, programı kimin sunacağı konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

İki büyük kanalla görüştüklerini söyleyen Sipahioğlu, “Şu an anlaşma aşamasındayız, çok kısa sürede nerde yayınlanacağını açıklayıp, insanlara keyifli anlar yaşatacağız” dedi.

Programın formatı hakkında da konuşan Gökberk Sipahioğlu, “Seviyeli magazin tarzımızı koruyarak eğlenceli haberlere yer vereceğiz” dedi.

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