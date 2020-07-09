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Ege Denizi'nde can pazarı

Ege Denizi'nde can pazarı
Ege Denizi'nde can pazarı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında bindikleri lastik bottaki benzin bidonun alev alması sonucu can simitleriyle denize atlayan 27 kaçak göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Ege Denizi'nde can pazarı - Tıkla İzle

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin bindiği lastik bottaki benzin bidonun alev alması sonucu can simitleriyle denize atlayan farklı ülkelere mensup 27 göçmeni denizin ortasında bularak kurtardı. Kurtarılma anları ise sahil güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kurtarılan göçmenler ise sahil güvenlik botuna alınarak Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna götürüldü.

İpek Yavaş

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