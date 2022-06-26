Eğlence mekanında başlayıp kafede devam eden saldırı anı kamerada

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir eğlence mekanında önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. kaçarak kendini eğlence mekanının tuvaletine kilitlediyse de kurtulamadı. S.D.'nin peşinden koşan kimliği belirsiz şahıslar tuvaletin kapısını zorlayıp açamayınca büyük uğraşlar sonucu kapıyı kırıp içeri girdiler. Tuvaletin önünde meydan dayağı yiyen S.D. kaçarak çanını kurtarmak istedi. Bitişikte bulunan bir kafeye kaçan S.D. burada de peşinden gelenlerden meydana dayağı yedi. Kendini kafenin kenarında dışarı atarak saldırıdan kurtulmak isteyen S.D., kırılan camla birlikte yere düştü ancak düştüğü yerde de saldırı saldırı devam etti. S.D.'nin hem eğlence mekanında, hem de kafede uğradığı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hastanelik olan S.D. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz saldırganlar ise kayıplara karıştı. Saldırıya uğraşan S.D.'nin 16 Mayıs tarihinde Samsun Adliyesi yanındaki bir lokantada müvekkilleri ile görüşen Samsun Bürosu Avukatlarından Adem Erol'u silah kabzası ile darp eden kişi olduğu, olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulduğu ve tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

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