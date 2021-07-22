Eğlencenin dozunu kaçırıp, kamyonet kasasında kendilerinden geçtiler

Olay, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde kamyonet üzerinde bulunan 5 kişi, eğlencenin dozunu kaçırarak kendilerinden geçti. Kamyonet seyir halinde iken kasasının üzerinde farklı türlerde müzik eşliğinde dans eden gençler, adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan gençler, kasanın demirlerine tutunarak durabildi. Gençler bir süre daha davranışlarına devam ettikten sonra gözlerden kayboldu.

Gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayda alındı. Gençlerin trafiği tehlikeye atarcasına eğlenmesine çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

Ertuğrul Gün

İLGİLİ HABER Motosiklet üzerinde 4 kişilik tehlikeli yolculuk!

İLGİLİ HABER Beyoğlu’nda iki çocukla tehlikeli motor yolculuğu