EGM: 'Özel güvenlik sektöründe aşı randevuları başladı'

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alınmış olup, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı randevuları tanımlanmıştır. Özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, enabiz.gov.tr internet sitesinden randevularını alabilecekler” denildi.

Musa Erdoğan