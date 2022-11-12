İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ehliyetsiz sürücünün genç kıza çarptığı kaza anı kamerada

Ehliyetsiz sürücünün genç kıza çarptığı kaza anı kamerada
Ehliyetsiz sürücünün genç kıza çarptığı kaza anı kamerada

Esenyurt’ta daha önce ehliyetine el koyulan sürücünün 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe’ye çarptığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Ehliyetsiz sürücünün genç kıza çarptığı kaza anı kamerada - Tıkla İzle

Esenyurt Haramidere E-5 yanyol üzerinde meydana gelen kazada, S.H. idaresindeki otomobil evine doğru yürüyen 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'ye çarpmış, genç kız ağır yaralanmıştı. Otomobilin çarptığı genç kız hastanede entübasyon cihazına bağlı yaşam mücadelesi verirken, sürücü S.H. ise serbest bırakılmıştı. Yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kontrolsüz bir şekilde gelmesi ve kaza anı yer alıyor.

Erdal Can İçelli

İLGİLİ HABER
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.