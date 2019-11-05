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Ekim ayında en çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz konuşuldu

Ekim ayında en çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz konuşuldu
Ekim ayında en çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz konuşuldu

Televizyon ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli olurken, yeni sezon başlarken, dizilerin reyting yarışı nefesleri kesti.

Eylül ve Ekim ayları hiç kuşkusuz ekranların ve izleyicilerin iple çektiği, birbirinden iddialı projelerin reyting yarışında boy gösterdiği bir dönem oldu. Dizi sezonunun açılmasıyla beraber, ekranlarda boy gösteren yapımlar hakkında birçok haber yazılı basına yansıdı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Ekim ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, dizi sezonunun açılmasıyla beraber ekranlarda yaşanan hareketliliğin medyaya da yansıdığı görüldü.

Ajans Press ve PRNet tarafından gerçekleştirilen yazılı basın incelemesine göre, Ekim ayında hakkında en çok haber yapılan dizinin, 174 yazılı basın haberiyle Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz olduğu görüldü. Bir Zamanlar Çukurova 119 yazılı basın haberiyle üçüncü sıraya yerleşirken, Eylül ayının birincisi Sen Anlat Karadeniz Ekim ayında 97 habere konu olarak en çok konuşulan dördüncü yapım olmayı başardı. Sevilen dizilerinden Afili Aşk ise 88 yazılı basın haberiyle ayın en çok konuşulan beşinci yapımı olarak listeye girmeyi başardı.

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