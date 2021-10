Ekim ayında Tivibu'da efsane seriler ekrana gelecek

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, ekim ayında çocuklara özel animasyonlar ve çocuk filmleri, büyükler için de aksiyondan bilim kurguya, komediden gerilime uzanan yapımlar ve ünlü serilerle öne çıkıyor.

Dijital televizyon platformunun ekim ayı filmleri şöyle açıklandı:

Marvel Comics tarafından oluşturulan X-Men evreninden 10 film Kırmızı Halı klasöründe seyirciyle buluşurken Stan Lee ve Jick Kirby'nin kaleminden çıkan bu süper kahraman hikayesi, izleyiciyi mutantların dünyasına davet ediyor. X-Men evrenini başka bir boyuta taşıyan ve Deadpool'un hikayesine odaklanan ‘Deadpool' ve ‘Deadpool 2' de ekim ayı boyunca Kırmızı Halı klasöründe izlenebiliyor.

Işın kılıçları çekiliyor Ekim ayında izleyiciyle buluşan bir başka seri de ‘Yıldız Savaşları'. George Lucas'ın oluşturduğu ve vizyona girdiği andan itibaren bilim kurgu efsanesine dönüşen bu seri, kurgusal bir galakside Jedi'lar ve Sith'lerin mücadelesini anlatıyor. “Uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside” (A long time ago in a galaxy far far away) cümlesiyle başlayan filmler, hemen ardından gelen Star Wars yazısı ve açılış şarkısıyla yetişkinlerin masalına dönüşürken ‘Güç' diye adlandırılan ve tüm evreni kapsadığına inanılan enerji fikri ve “Güç seninle olsun” cümlesi hafızalara kazınıyor.

Buzul Çağı'nın başlamasıyla sıcak bölgelere göç eden hayvanların yaşadıklarını anlatan 5 animasyonluk ‘Buz Devri' serisi de hem çocukları hem de yetişkinleri bu ay da ekran karşısına kilitliyor.

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde en iyi arkadaşlar için 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle ay sonuna kadar Seç İzle/ Film /Tivibu Vitrin altında En İyi Arkadaşım klasöründe, ‘Hachiko', ‘Sevimli Porsuk', ‘Ayı Yogi' ve ‘Konuşan Hayvanlar' gibi filmler öne çıkıyor. Yıldızlı Filmler klasöründe ise aralarında ünlü oyuncuların başrollerinde oynadığı ‘Forrest Gump', ‘Altıncı His', ‘Matrix' gibi artık birer klasiğe dönüşen filmler izlenebiliyor.