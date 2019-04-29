İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 3,4 arttı

Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 3,4 arttı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 3,4 arttı

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 84,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı ‘Ekonomik Güven Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mart ayında 81,9 iken, Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 84,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 

Nisan ayında tüketici güven endeksi 63,5 değerine, reel kesim güven endeksi 100 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 83,1 değerine yükseldi. Nisan ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 53,9 değerine geriledi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.