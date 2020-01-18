Eksi 15 derecede evsiz kaldılar

Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Burakbey Çıkmaz Sokak'ta sobadan kaynaklı yangın çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliğine haber verildi. Ekipler, çıkan yangına kısa sürede müdahale ederken, ev kullanılamaz hale geldi. Kış mevsimin çetin geçtiği ve hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Van'da evsiz kalan 6 nüfuslu Gül ailesi, yardım bekliyor.

Komşuları aile için yardım istedi

İHA muhabirine konuşan Erkan Gül, komşuları olarak yangını ilk kendilerinin fark ettiğini belirtti. Yangının sobadan kaynaklı olduğunu ifade eden Gül, evsiz kalan komşularına yardım talebinde bulundu. Gül, “Ev sahiplerinin yangından haberleri yoktu. İlk komşuları olarak yangını fark ettik. Ev halkı çok mağdur. Hava sıcaklığının eksi 15-16 dereceye düştüğü Van'da ev sahipleri evsiz kaldı. Çok zor bir durumdadırlar. Gerek devlet büyüklerimizden gerek hayırsever vatandaşlarımızın bu komşularımıza yardım etmelerini istiyoruz” dedi.

Yılmaz Sönmez