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El-Bab'da bombalı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralılar var

El-Bab'da bombalı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralılar var
El-Bab'da bombalı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçe merkezinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

El-Bab'da bombalı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinin en işlek caddesinde bomba yüklü araç patladı. Kalabalık olan cadde ortasında meydana gelen patlamada en az 15 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil de yaralandı. Patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Çevredeki evler ve mağazalarda maddi zarar meydana geldi. Caddede kenarda duran araçlar ise kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ve sivil savunma ekipleri olaya müdahale ederek yaralıları hastaneye kaldırdı. Yerel kaynaklar, yaralı ve ölü sayısının yükselebileceğini belirtiyor.

Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği belirtiliyor, polis patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. Bomba yüklü aracın bir kamyon olduğu ifade ediliyor.

 

Mahmud Alhalbi - Abu Mucahit El Halebi

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