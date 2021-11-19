El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro için 4 yıl hapis isteniyor

ABD'li savcılardan, geçtiğimiz Şubat ayında ABD'de yakalanan ve çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Meksikalı El Chapo (cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro için hapis istemi geldi. ABD'nin başkenti Washington DC'de yer alan Columbia Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Aispuro için savcılık tarafından 4 yıl hapis ve 5 yıl denetimli serbestliğin yanı sıra 1 milyon 499 bin 970 dolar para cezası istendiği kaydedildi.

Ayrıca itirafının ardından on yıllarca hapse mahkum edilmesi beklenen Aispuro'nun cezası onaylanması halinde, 2025 yılının başlarında serbest bırakılacak. Aispuro'nun cezasının ise, 30 Kasım'da yapılacak olan duruşmada açıklanması bekleniyor.

Öte yandan ABD-Meksika çifte vatandaşı olan 31 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Aispuro, tutuklanmasının ardından geçtiğimiz Haziran ayında ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi'nde görülen davada suçunu itiraf etmişti. Yargıç, Aispuro'nun uyuşturucu kaçakçılığına yardım ettiğine ve kocası hapisteyken kartelin diğer ortakları ile kocası arasında aracılık yaptığına dair ellerinde kanıtlar bulunduğunu açıklamış, Aispuro ise tüm iddiaları kabul etmişti.

Aispuro'nun kocası eski Sinaloa karteli lideri Joaquin "El Chapo" Guzman, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyerek ömür boyu artı 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şu an El Chapo, ABD'nin Colorado eyaletindeki Supermax Hapishanesi'nde tutuluyor.

Saim Sevinç

