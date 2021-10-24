El Clasico'da zafer Real Madrid'in

La Liga'nın ilk El Clasico heyecanı bugün yaşandı. Ligin 10. haftasında Barcelona, Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Madrid ekibi 32. dakikada Alaba ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da tempo yüksekti. 90+4. dakikada Vazquez attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. 90+7. dakikada sahneye çıkan Agüero, Barcelona'nın tek sayısını kaydederken, mücadele Real Madrid'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Real Madrid puanını 20'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Yine bir maç eksiği bulunan Barcelona da 15 puanla 8. sırada yer aldı.











Turgay Kılıç

