El üşümesinin altından hastalık çıkabilir

Soğukta ellerin gereğinden fazla üşümesi olarak tanımlanan raynaud fenomeni, birçok kişide ciddi sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Rahatsızlığın pek çok insanda görüldüğünü vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, “Eller gereğinden fazla üşüyor ve ısınma süresi uzuyorsa, çok hafif soğuklarda bile eller buz gibi oluyorsa, burada raynaud fenomeninden şüphelenmek gerekir. Bu, soğukta aslında vücudun doğal korunma mekanizmasının şiddetlenmiş halidir. Soğukta ellerimizdeki ve ayaklarımızdaki damarlar büzülerek vücuttaki ısıyı korumaya çalışır. Raynaud fenomeni varlığında bu büzülme şiddeti, çok fazladır. Birden bire ellerde ve ayaklarda çok şiddetli damarlarda büzülme olur ve kanlanma neredeyse durur. Kanlanma durduğu için önce el-ayak beyaz bir hal alır. Daha sonra kanlanma geçici olarak durduğu için morarmaya başlar. Sonra yavaş yavaş damarlar açılır, elimize ayağımıza kan gider ve kızarmalar başlar. Önce beyazlaşma, sonra hafif bir morarma ve peşinden kızarmayla sonuçlanır. Bu üçlü gidişi bazen sıralı görmeyiz. ‘Elim beyazlaşıyor, kızarıyor, morarıyor' diyebilir hastalarımız. Kişide raynaud fenomeni varsa, altında başka hastalıklar yatabileceği için çok önemlidir" diye konuştu.

"BAŞKA HASTALIKLARIN BULGUSU OLABİLİR"

10-20 kadından 1 ya da 2'sinde raynaud fenomeninin görüldüğünü de dile getiren Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, “Bazı kadınlarda yapıları gereği böyle olsa da bunların bir kısmında romatizmal hastalıklar olabilir. İlaç kullanımlarına bağlı olabilir. Başka sistem hastalıklarının bulgusu olabilir. Bu yüzden buna dikkati çekmek gerekir. Eğer soğukta ellerde lüzumundan fazla bir üşüme, morarma, kızarma, beyazlaşma oluyorsa, bunun yeniden ısınması çok uzun zaman alıyorsa, özellikle erkeklerde varsa ve 40 yaşın üzerinde birden bire ortaya çıktıysa, ileri yaşta olmaya başladıysa, mutlaka bunun altında başka bir neden var mı diye araştırmak gerekir. raynaud fenomeninin en önemli kısmı da budur. Bir hastalık olmayabilir ama başka hastalıkların bulgusu olabilir. Eğer hastalık değilse, yani doğal olarak varsa ve altında başka bir hastalık yoksa ve gerçekten şiddetli seyrediyorsa o zaman bazı kan sulandırıcı ilaçlar veya damar açıcı ilaçlar verebiliriz. Fakat altında bir hastalık varsa yani bir bağ doku hastalığı veya sistemik bir hastalık varsa o zaman nedene uygun tedavi etmek gerekir" dedi.