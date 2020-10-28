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Elazığ'da 2,5 yaşındaki Mila'nın duygulandıran bayrak sevgisi

Elazığ'da 2,5 yaşındaki Mila'nın duygulandıran bayrak sevgisi
Elazığ'da 2,5 yaşındaki Mila'nın duygulandıran bayrak sevgisi

Elazığ’da 2,5 yaşındaki Ada Mila’nın bayrak sevgisi hem duygulandırdı, hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Elazığ'da 2,5 yaşındaki Mila’nın duygulandıran bayrak sevgisi - Tıkla İzle

Fırat Üniversitesi Kampüsü içerisinde annesi Esin Yamaç Erten ile yürüyüşe çıkan 2,5 yaşındaki Ada Mila, direkteki Türk bayrağını gördü.

Bunun üzerine Mila, ‘Kırmızı bayrak benim mi, bu kırmızı bayrak benim için' diyerek heyecanla bayrağa doğru gitmeye başladı. Annesi ise o an cep telefonu kamerası ile kayda girdi. ‘Bu benim bayrağım' diyen Mila, bayrak direğine sarılarak, “Seni çok seviyorum bayrağım” dedi.
O anların görüntülerini izleyenler hem duyulandı hem de yüzlerinde tebessüm oluştu.

Kamil Can Kılıç
 

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