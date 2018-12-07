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Elazığ'da FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Elazığ'da FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
Elazığ'da FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Elazığ merkezli 6 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 6 asker'den 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerler belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri ve Adıyaman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1'i emekli, 1'i KHK ile ihraç edilmiş, 4'ü muvazzaf astsubay olmak üzere toplam 6 asker gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Mücahid Kantarcıoğlu
 

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