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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı oldu

Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı oldu
Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı oldu

Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması kapsamında Diyarbakır ve Elazığ'ın Karakocan ilçesinde 4 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet laptop, 5 adet DVD, 2 adet kitap, 2 adet sözde flama, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 100 gram toz esrar ve 300 gram kenevir tohumu ele geçirildi. 

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Kamil Can Kılıç

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