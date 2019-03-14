Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı oldu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması kapsamında Diyarbakır ve Elazığ'ın Karakocan ilçesinde 4 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet laptop, 5 adet DVD, 2 adet kitap, 2 adet sözde flama, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 100 gram toz esrar ve 300 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.



Kamil Can Kılıç