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Elazığ'da PKK/YPG dperasyonu: 6 gözaltı

Elazığ'da PKK/YPG dperasyonu: 6 gözaltı
Elazığ'da PKK/YPG dperasyonu: 6 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK ile PYD/YPG'ye yönelik 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin işbirlikçi yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmada Elazığ ve Bingöl ile Elazığ'a bağlı Alacakaya, Karakoçan ilçelerinde adresler tespit etti. Polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda 2 ilde toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin örgüte adam kazandırıp, erzak temin ettiği, diğer 1 şüphelinin ise terör örgütü PYD/YPG'ye katıldığı daha sonra ayrıldığının belirlendiği öğrenildi.
Emniyette ifadeleri alınan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.  

Rıdvan Yeşilırmak

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