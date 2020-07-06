Elazığ'da uyuşturucu taciri suç üstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheli B.E.S. takibe alındı. Takip sırasında şüphelinin yanına gelen şahıslara uyuşturucu madde sattığını gören polis harekete geçti. Operasyonla suç üstü yakalanan uyuşturucu tacirinin üzerinden 517 gram esrar ele geçirildi.Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öteyandan diğer şahsa da uyuşturucu madde satın almak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Kamil Can Kılıç

