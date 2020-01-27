Elazığ'da yeni çadır kentler kuruldu

Merkez üssü Sivrice olan 6.8'lik Elazığ depreminde dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Belediye binası arkasında 97 AFAD çadırı kuruldu. Kurulan bu çadırlar da yarısından fazlasına vatandaşlar yerleşirken, bunun 5'i çocuklu aileler bulunmakta. Kurulan çadırlarda elektrik aktarımı yanı sıra sobalarda bulunmakta ve sağlık ekipleri görevlendirilmiş durumda. İhtiyaç duyan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından çadırlar kullanıma hazır durumda bulunduruluyor.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal