Eldiven virüs taşıyabilir

Uzmanlar hasta olmayan ya da sağlık çalışanları gibi hastalarla temas hâlinde olmayanların maske ve eldiven takmasını fazla önermese de vatandaşlar eldiven ve maske kullanımına önem gösteriyor. Koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında kullanılan eldivenin virüs aktarılmasında rol oynayabileceğini söyleyen uzmanlar, doğru eldiven kullanımı konusunda uyarıda bulunuyorlar. Eldiven kullanımının hiçbir şekilde el temizliğinin önüne geçmemesi ve el temizliğini baskılamaması gerektiğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya “Eldiven virüslere karşı bir bariyer olarak düşünülebilir. Ancak önemli olan nokta ellerimizi genel yüzeylere sürdüğümüz zaman ya da şüphelendiğimiz her zaman su ve sabunla en az 20 saniye yıkamak, yıkama imkânı yoksa 70 derece alkol barındıran kolonya ya da dezenfektanla temizlemektir” dedi.

SOKAKTA GEZEN HERKES TAKMASIN

Gün boyu aynı eldivenin kullanılması sonrasında dikkatsizce atılmasının hem çevre kirliliği, hem de Covid-19 hastalığı açısından risk oluşturabileceğine işaret eden Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, kimlerin eldiven kullanması gerektiği konusunda şunları anlattı: Sokakta gezen herkesin eldiven takmasını da tavsiye etmiyoruz. Bu şekildeki kullanımının koronavirüs bulaşmasını engellediğine dair bilimsel bir delil de bulunmuyor. Ayrıca bu eldivenleri kullanıp her yere rahatça dokunmak virüsün olası yerlerden eldivene bulaşmasına sebep olabilir. Kişiler daha sonra bu eldivenleri çıkarıp çöp bulamazlarsa sağa sola atıyorlar. Bu da riski artırıyor. Ancak özellikle marketlerde ve gıda hazırlayan yerlerde bu hazırlık sırasında eldiven kullanması ve hazırlık bittiğinde tek kullanımlık eldivenin çıkarılması gerekir

SANAL GÜVENE SEBEP OLUYOR

Eldiven kullanımının sanal bir güven hissi oluşturduğuna da işaret eden Prof. Dr. Topkaya “Elinde eldiven bulunan kişi aynı eldiven ile kontamine bir yere dokunduktan sonra temiz bir yere dokunursa temiz yer de mikroplarla kontamine olur” diye konuştu.

KASİYERLERİN ELİNDEKİ RİSK

Market, manav, kasap ve pastane gibi yerlerde gıda hazırlandığını ve paketlenirken eldiven kullanımının çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, sözlerine şöyle devam etti: Buralarda görev yapan kişiler eldiven kullanmadan önce gözle görünür bir kir var ise ellerini mutlaka önce su ve sabunla yıkamalı, kir yoksa el dezenfektanıyla hijyen sağlamalıdır. Eldiven sadece gıdaların hazırlığı sırasında takılmalı. Örneğin et hazırlanması ya da sebze meyve tartılmadan önce takılmalı, işlem bittikten sonra da çıkarılarak tekrar el hijyeni sağlanmalıdır. Gıdalarla temas ettikten sonra aynı eldivenlerle diğer paketli ya da ambalajlanmış ürünlerle hiçbir şekilde temas etmemeli, kasa da para alış verişinde bulunulmamalıdır. Market kasalarında görev yapan kişilerin de gün boyu aynı eldivenle işlemlerini sürdürmesi, işlemler sırasında önceki para veya kredi kartından sonrakine mikropları taşıma riskini arttırabilir. Bu sebeple özellikle şu günlerde salgın sebebi olan bir virüs hızla yayıldığı için mikropları bir yerden başka bir yere taşıyacak yanlış eldiven kullanımından kaçınmak gerekir.

Uzmanlar marketlerde kasiyerlerin eldiven giymesinin her müşteriden sonra değiştirmedikçe virüs bulaştırma riskini artıracak bir uygulama olduğuna işaret ederek bunun yerine her kasaya el dezenfektanı konulması ve sık sık ellerin dezenfekte edilmesinin daha uygun olacağını ifade ediyor.

Türkiye Gazetesi