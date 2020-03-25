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Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti!

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti!
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti!

Konya’nın Kulu ilçesinde banyoda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Olay, Camikebir Mahallesi Merkez Mezarlığı yanı Pazar Yolu Sokağında meydana geldi. İddiaya göre, evlerinde duş almakta olan 19 yaşındaki Soner Arıgümüş, banyodan çıkmakta gecikince yakınları banyoyu kontrol etti. Soner'i yerde yatıyor vaziyette gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Soner Arıgümüş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınları, Soner Arıgümüş'ün banyoda şofbenden meydana gelen elektrik akımına kapıldığı şeklinde beyanda bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş
 

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