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Elektrik kontağından çıkan yangın kafeyi adeta kül etti

Elektrik kontağından çıkan yangın kafeyi adeta kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın kafeyi adeta kül etti

Zonguldak'ta öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Etrafı siyah duman kapladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın Zonguldak-Kozlu yolu Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki bir kafede yaşandı. İçeride personel ve müşterilerin bulunduğu sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Yangının büyümesi üzerine çevreyi siyah duman kapladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Terminal ve Emniyet Müdürlüğü kavşaklarından trafik kapatıldı. Yangın dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan yangın sebebiyle olay yerine ambulans da sevk edildi. Polis ekipleri bariyer çekerek sahil yolundaki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bazı vatandaşlar meraklı gözlerle yangını seyretti.
Binanın çatı kısmı ve belirli bölgelerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir
 

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