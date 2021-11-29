Elektrik telleri koptu, yangını vatandaş engelledi

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos saatte 60 kilometre hıza kadar ulaştı. Düzce'nin Konuralp bölgesinde de lodos sebebi ile elektrik telleri koptu. Orhangazi Mahallesi'nde kopan elektrik telleri fındıklıkta yangın çıkarttı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar yangını güçlükle söndürerek kontrol altına alırken, bölgede bulunan tek katlı eve yangını sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri kopan teller sebebi ile bölgede güvenlik önlemleri alırken, bölgede elektrikler de kesildi.

Enes Bektaş-Ali Yıldız



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