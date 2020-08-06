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Elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
Elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Fatih Unkapanı Köprüsünde elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, 4 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Fatih Unkapanı Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kiralık scooterla sol şeritten aniden sağa geçmeye çalışan şahsa motosiklet çarptı. Kazada iki sürücü de hafif şekilde yaralanırken, Unkapanı Köprüsünde kısa süreli trafik oluştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında elektrikli scooter ve motosikletin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Yaşanan kaza anı ise o sırada köprüden geçmekte olan 'Kazasız Kul Olmaz' ekibi tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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