Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili peş peşe açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin istismar edilmesi olayı ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya platformlarında da gündem olan dava hakkında, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Bakanlık avukatlarının, davada tahliye olan sanıkların tekrar tutuklanması için talepte bulunduğuna dikkat çekildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzleme Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır. Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir. Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz.”

Ömer Faruk Karataş

Ömer Çelik, “Evlatlarımız güven altında”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir” açıklamasında bulundu.

Antalya Elmalı'da yaşanan ve tüm Türkiye'nin gündemine gelen çocuk tacizi olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, davayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz.”

Derya Yetim