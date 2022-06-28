İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Emekli aylıklarını 3 bin TL'ye çıkaran, öğrenci affı hükümleri içeren teklif TBMM'de

Emekli aylıklarını 3 bin TL'ye çıkaran, öğrenci affı hükümleri içeren teklif TBMM'de
Emekli aylıklarını 3 bin TL'ye çıkaran, öğrenci affı hükümleri içeren teklif TBMM'de

Emekli aylıklarını 3 bin TL’ye çıkaran, öğrenci affı hükümleri içeren teklif TBMM’ye geldi.

AK Parti Ankara milletvekili Organ Yeğin ve İstanbul milletvekili Abdullah Güler ve 52 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Kanun teklifiyle kamu personeline 3600 ek gösterge geliyor.
Emekli aylığı 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkartılıyor.
Kabahatler Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor.
Elektronik ticarette bilgi ve bildirimlerini elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeyenlerin cezaları arttırılıyor.
Bazı özel usulsüzlük cezaları arttırılıyor.
Kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak 50 milyar TL'den 100 milyar TL'ye çıkartılıyor.
Karayollarında geçiş ücretlerine yönelik düzenleme yapılıyor.

Ahmet Umur Öztürk

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.