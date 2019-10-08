Emekli olanların maaşı düşmeyecek

Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi, hükûmetin yeni çalışmasını beklerken, AK Parti'nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampında, yeni bir sistem çalışmasının sinyalleri verildi. AK Parti'nin yeni dönem stratejisinin belirlendiği kampta, en fazla soruya muhatap olan isim, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Son zamlar, işsizlik, enflasyon gibi soruların yöneltildiği Albayrak'a, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili de çok sayıda soru yöneltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilerle ilgili beklentilere cevap verebilmek adına Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Oluşturulan bir çalışma grubunun enine boyuna araştırdığı konunun, kampta da gündeme geldiği öğrenildi. Bakan Albayrak bu yöndeki sorulara cevap verirken, yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Edinilen bilgiye göre Albayrak, vatandaşın çalışırken aldığı maaşı emeklilikte de alabileceği bir sistemden söz etti. Sisteme göre alınan maaşta bulunan ek ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan net tutar kadar emekli maaşı ödenmesi üzerinde duruluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da toplantıda konunun gündeme gelmesi üzerine üç-dört model üzerinde çalıştıklarını ama en iyi modelde bile bütçeye çok büyük külfet çıktığını kaydettiği öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği, bu yıl içerisinde netleşeceği ifade edildi.



Enflasyonda kronik yapıyı kıracağız

Öte yandan, edinilen bilgiye göre Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak'ın, milletvekillerinden gelen, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin sorulara “Son zamlar üç aylık maliyetleri oluşturan unsurlar dikkate alınarak yapılan zamlardır. Ayrıca, doğalgaz fiyatlarında Avrupa'ya göre en ucuz ülkeyiz” cevabını verdiği öğrenildi. Enflasyon konusuna da değinen Bakan Albayrak'ın “Enflasyondaki yüzde 7-8 kronik yapıyı bir türlü kıramadık. 2020'den sonra tek haneli enflasyon devam edecek” dediği ifade edildi.

İş teklifini çeviren çok sayıda işsiz var

Toplantıda alt gelir gruplarını rahatlatacak, lüks tüketimi ise frenleyecek adımlar atılacağını da dile getiren Bakan Albayrak'ın işsizlik konusuna da değindiği belirtildi. Türkiye'de yılda yaklaşık iki milyon gencin üniversiteden mezun olduğunu hatırlatan Albayrak'ın “İstihdam konusu ülkemiz için çok önemli. Ancak Türkiye'de iş beğenmeyenler var. Adama 5 tane iş teklif edilmiş ama işi beğenmemiş. Şimdi bu adama nasıl bakmalı?” misalini verdiği kaydedildi.

Türkiye Gazetesi