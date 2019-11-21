Emekli oldu, ‘boş durmak bana göre değil' diyerek tavuk çiftliği kurdu

Gümüşhane'nin Köse ilçesi Kabaktepe köyüne tavuk çiftliği kuran emekli polis memuru Celalettin Çelik, kendi işinin patronu oldu. Uzun yıllardır Türk polis teşkilatına hizmet veren 3 çocuk babası Çelik, emekli olduktan sonra eşi ve 3 çocuğuyla birlikte memleketi Kabaktepe köyüne döndü. Emekli olduktan sonra boş durmanın kendisine göre olmadığını görünce tavuk çiftliği kurmaya karar veren Çelik, kurduğu çiftlikte tavuklardan elde ettiği yumurtaları satmaya başladı. Taleplere yetişemeyen Çelik, kapasiteyi sürekli artırmaya başladı. Daha büyük ve daha donanımlı bir tesis kurmak için harekete geçen Çelik, “Kesimhanesi, belki kuluçkahanesi şeklinde daha donanımlı bir tesis yaparak biraz daha geniş bir pazara, geniş bir kitleye hitap etmeyi düşünüyorum” dedi.

“En az bin kaz yetiştirmek istiyorum”

Bu işe başlarken hedefini de oldukça büyük tuttuğunu kaydeden Çelik, “İnşallah önümüzdeki süreçte proje yaparak devlet desteği ile bu tavuk çiftliğimin yanına bir de kaz çiftliği kuracağım. Şu anda çiftliğimde kazlarım da var. Onlar için arazimin içine doğal bir gölet yaptım ve kazların yüzme ihtiyacını da karşılamış oldum. Kaz çiftliğindeki hedefim asgari olarak bin kaz yetiştirmek. Yaz aylarında müsait olan yaylalarımızı da değerlendirerek kazlarımızı yetiştirmek istiyorum” diye konuştu.

