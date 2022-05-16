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Emine Bulut cinayetinde onanan müebbet hapis cezasına acılı aileden ilk değerlendirme

Emine Bulut cinayetinde onanan müebbet hapis cezasına acılı aileden ilk değerlendirme
Emine Bulut cinayetinde onanan müebbet hapis cezasına acılı aileden ilk değerlendirme

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Bulut'un anne ve babası açıklama yaptı. Anne Fatma Bulut, "İdam olsaydı keşke idam. İdam olsaydı da onu bir assalardı" dedi.

Emine Bulut cinayetinde onanan müebbet hapis cezasına acılı aileden ilk değerlendirme - Tıkla İzle

Yargıtay, eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 21 Ekim 2019'da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen Fedai Varan hakkındaki davanın temyiz incelemesini tamamladı. 'Haksız tahrik ve takdir indirimi' talebiyle yapılan itirazları reddeden Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Varan hakkındaki hükmünü onadı.

"İdam olsaydı da onu bir assalardı"

Kararla ilgili konuşan Emine Bulut'un annesi Fatma Bulut, "İdam olsaydı keşke idam. İdam olsaydı da onu bir assalardı. Diğer öldürenler de 'bize de aynısını yaparlar, yapmayalım' derlerdi" dedi. Torununun psikolojisi bozulduğunu ifade eden anne Bulut, "Halen ağlıyor çocuğu. Çocuğunu görmek nasip olmasın. Oradan çıkartmasın onu Allah” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bulut ise caydırıcı kanunların çıkartılmasını talep ederek, "Bu olayların bitmesi için daha ağır ceza olması gerekiyor. Böyle müebbet ile ağırlaştırılmış ile bunlar bitmez. Onun için yeni kanunlar çıkması gerekiyor. Bir ağırlaştırılmış, iki ağırlaştırılmış bunlar cezaevinden çıkmasın. Caydırıcı kanun olacak" diye konuştu.

Hasan Ay
 

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