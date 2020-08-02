Eminönü'de bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde şehir dışına çıkmayan İstanbullular, Eminönü'ne akın etti. Eminönü'nde yemek yiyen vatandaşların bir kısmı gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Üsküdar'a geçmek isteyen vatandaşlar vapur iskelesi önünde yoğunluk oluşturdu. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı hiçe sayıldı. Eminönü-Üsküdar iskelesinde vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk ise havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirdiğini ifade eden bir vatandaş, “Bir yere çıkmadık. Bayram tatilini İstanbul'da geçirdik. Pandemi sürecinde fazla dışarı gitmemek gerekiyor. Bugün biraz yoğunluk var. İnsanlar bayramın birinci ve ikinci günü çıkmadı. Yeni çıkıyorlar. Bugün benim misafirlerim vardı. İstanbul'da tur attık. Emninönü'nde balık yedik” dedi.

Vapurla Eminönü'den Üsküdar'a geçmek için çocuğuyla birlikte iskele önünde sıra bekleyen Cihan Yıldırım ise kalabalıktan dert yandı.

“Sosyal mesafe yok”

Ailesiyle beraber gezmeye çıkan Yener Dündar da, “Baya yoğun. Sosyal mesafe zaten yok. Ayasofya'yı görmeye geldik. Ayasofya'ya kalabalıktan dolayı giremedik. Sıkıntı yaşamadık. Göremeden geri gidiyoruz. Üsküdar'ı biraz dolaşıp eve geçeceğiz. Ailemizle değerlendirdik. Gezdik, tozduk. Baya kalabalık var. Hava çok sıcak” şeklinde konuştu.

Caner Sönmez