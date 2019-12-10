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Emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobili takla atan sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Emniyet kemeri sayesinde kurtuldu - Tıkla İzle

Kaza, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahalle Karasu Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karasu istikametine giden Y.H. idaresindeki 54 AY 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yeşil alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, yaralıyı otomobil içinden çıkaran Adem Kocaman yaptığı açıklamada, “Burada çok sayıda kaza oluyor. Virajdan dolayı çok kaza oluyor. Sürücüler virajı alamıyorlar onun için burada çok sayıda kaza oluyor. Yıllardır yetkililere söylüyoruz buraya bir önlem alsınlar diye önlem alanda olmadı. Bu kazada tek bir kişi yaralandı. Kazayı gördük yaralıyı ambulansa kadar biz kaldırdık. Kaza sonrası sürücü kendisi dışarı çıkmıştı. Emniyet kemeri takılıydı. Takılı olmasa dışarı çıkaramazdık zaten” dedi.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

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