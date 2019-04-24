Emniyet'ten traktörlere denetim

Türkiye'deki toplam motorlu taşıtların yüzde 8,2'sini traktörler oluşturuyor. Trafik ekiplerince ülke genelinde 15-17 Nisan tarihleri arasında ziraat odaları ve diğer platformlarda “traktör römorklarına arkadan çarpma, traktörlerin tarladan karayoluna katılımında meydana gelen kazalar, traktörlerde ön ve arka ışık donanımlarının yanı sıra flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası bulundurma zorunluluğu, römorklar ve bağlantı ekipmanlarının uygunsuz ve görüşü engelleyecek şekilde yüklenmesi, traktörlerde yolcu taşınması, fenni muayene ve sigortalarının yaptırılması” konularında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapıldı. Eğitimin devamında ise 18-20 Nisan tarihleri arasında trafik denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 bin 384 traktör ve sürücü denetlendi. 554 trafik ihlali tespit edilerek işlem yapılan denetimlerde, 147 araç trafikten men edildi, 2 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmelerine yönelik yaptığımız çalışmaları ve trafik denetimlerimizi ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Mevlüt Hasgül