Emre Belözoğlu, Başakşehir ile üst üste 2. kez mağlup oldu

Maçtan dakikalar
8' Ppenaltı noktası üzerinden Mahmut Tekdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Stefano Okaka'nın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17' Cherif Ndiaye'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adis Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
37' Sol kanattan Moubandje'nin ortasında ceza sahası içinde Cherif Ndiaye'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
47' Ceza sahası içi sol çaprazından Nacer Chadli'nin pasında altıpasta topla buluşan Stefano Okaka'nın röveşatasında meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
57' Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde Stefano Okaka topla buluştu. Okaka'nın bekletmeden pasında topu alan Nacer Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
70' Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Nacer Chadli'nn ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78' Berkay Özcan'ın ceza sahası içi sol tarafından ortasında altpasta buluşan Stefano Okaka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
87' Atınç Nukan'ın uzun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'in bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu. 0-2
90+5' Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Danijel Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Junior Caicara, Youssouf Ndayishimiye, Leo Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci (Fredrik Gulbrandsen dk. 69), Mahmut Tekdemir (Danijel Aleksic dk. 83 ?), Ömer Ali Şahiner (Deniz Türüç dk. 46), Berkay Özcan, Nacer Chadli (Emre Çolak dk. 78), Stefano Okaka
Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Lucas Lima, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic (Atakan Çankaya dk. 46), Atınç Nukan, Wilker, Obinna Nwobodo, Yalçın Kayan (Kahraman Demirtaş dk. 85 ?), Murat Paluli, Moubandje, Cherif Ndiaye, Halil Akbunar, Adis Jahovic (Lourency dk. 73)
Yedekler: Arda Özçimen, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Di Santo, Yusuf Talum, Berkan Emir, David Tijanic
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Cherif Ndiaye (dk. 37), Halil Akbunar (dk. 87) (Göztepe), Danijel Aleksic (dk. 90+5) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Wilker (Göztepe), Leo Duarte, Emre Belözoğlu (Başakşehir)