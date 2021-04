Emre Belözoğlu: 'Şahsi hedeflerimden öte Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım'

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, “Oyunun 3'te 2'si gerçekten memnun ediciydi. 65, 70. dakikadan sonra oyunun hakimiyetini rakibe ortak ettik. Basit 2 gol ve üstüne sıkıntılı dakikalar. Çok daha net kazanabileceğimiz bir maçı rakibimize ortak ederek zorlu bir sürece ittik. Onu biz kendi kendimize yaptık. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ortaya koydukları mücadele için. Oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz, maçları da kazanmak gerekiyor. Kazandığım için mutluyum. Oyunun belli anlarında rakibi oyuna ortak ettiğim içinde rahatsızlıkları dile getirdik oyunculara. Hedefimizden sapmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Tepkimi daha kontrollü verebilirdim”

Kasımpaşa maçının son anlarında yaşanan gerginlikle alakalı açıklama yapan Belözoğlu, “Ben futbolcuyken de sataşıyordunuz dedim tribüne. Ben teknik adam olarak yeni bir kariyerin başlangıcı içerisindeyim. Böyle baktığımda rakip soyunma odasında bulunan her birey, rakibin kulübesinin arkasında bulunan her bireye karşı bugüne kadar görev aldığım süre içerisinde hiçbir şekilde tutumum olmadı. Maçın son dakikalarında bana bir sataşma oldu. Benimde kendimi tutmam gerekiyordu ama karşılıklı tepki oldu. İstemediğim bir şey bu benim için. Ama Fenerbahçe takımının direktörü olarak bu pozisyondaysam bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmamanız gerekiyor. Rakip takım görevli bir kişinin benim takımımdaki bir oyuncuya bu şekilde konuşmaması gerekiyor. Tepkimi daha kontrollü verebilirdim. Bundan dolayı üzgünüm” şeklinde konuştu.

“Erol hoca konusunda yönetimle beraber bir karar verdik”

Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu söyleyen Belözoğlu, “Fenerbahçe'de kararlar tabii ki alınıyor. Her kararda doğruda olmayabilir. Erol hoca konusunda biz yönetimle beraber bir karar verdik. Kararın o dönem için en doğru zamanda olduğunu düşündüğümüz için verdik. Oyunda gelişme var ama ne olursa olsun biz şampiyon olursak en büyük pay sahiplerinden biri Erol hoca olduğunu söylememiz gerekiyor. Erol hoca döneminde de çok iyi maçlar oynadı takım. Bir karar veriyorsunuz onun karşılığında mutlaka biz de kendi içimizde değerlendirmeler yapıyoruz. Her konuda refleks verebiliriz. O gün kendi inandığımız doğru o süre içerisinde olan şey. Önümüzde önemli maçlara konsantre olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Şahsi hedeflerimden öte Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım”

Haftaya kazanmaları durumunda Fenerbahçe'de 2010 yılından bu yana en iyi başlangıcı yapacak teknik adam olacağı sorusuna cevap veren Emre Belözoğlu, “Rakamların beni konumlandırdıkları yer bunlar. Hepimiz insanız, bu durumlar mutlu eder. Benim önceliğim Fenerbahçe'nin başarısı. Kişisel inanın bana bir çok hesabımızı kenara bırakarak göreve soyunduk. Yönetici büyüklerimiz, başkanımız buna şahitlerdir. Ben bana verilen görevi en iyi şekilde yapacağım. Değerlendirmesini sezon sonunda camia, başkan ve ben yaparım gerekirse. Kişisel, şahsi hedeflerinden öte Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklanmış durumdayım” dedi.

Şampiyonluk şansı ile ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, “Herkes kendini favori görüyor, şampiyon olmuş görüyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledim. Biz sonuna kadar bu işin içerisinde olacağız” diye konuştu.

“65, 70'ten sonra istemediğimiz bir oyun oldu”

Fenerbahçe'nin oynadığı futbola değinen Belözoğlu, “Takımın sorumlusu olarak ben oyunun her anından sorumlu kişi olarak söylemem gerekiyor ki, oyunun kontrollü olmamız gereken bir dönemi de var. Daha önce söylediğim röportajlarda da var. Özellikle 65, 70. dakikadan sonraki oyun istemediğimiz bir oyun. Her ne olursa olsun, her dakikasından, her saniyesinden ben sorumluyum, iyisinden de kötüsünden de. Bu anları düzelteceğiz” şeklinde konuştu.

Mesut Özil'in durumu ile alakalı soruya cevap veren genç teknik adam, “Mesut bizimle 4-5 gün idmana çıktı, kasığında bir ağrı hissetti. O yüzden böyle bir karar aldık. Önümüzdeki maçlarda maksimum seviyede faydalanmaya çalışacağız” dedi.

“Oyunu inşa ederek kazanmak istiyorum”

Alanya maçı için önlerinde zamanları olduğunu belirten Belözoğlu, “Düşünmemiz gereken neyi doğru, neyi yanlış yaptık. Hamleleri konuşacak süre olacak. Benim kendi oyunumdan memnun olduğum anlar var, olmadığım anlar var. Bir oyun inşa etmek çok kısa sürede olmuyor. Ben oyunu inşa ederken kazanmak istiyorum. Bazen istemediğimiz yerlere götürebiliyoruz . Neticesinde kazandık. Olumlu yönde arzu, istek ve enerji yönünde gelişmeler var. Bunlar mutluluk verici. Oyunu gün ve gün geliştirerek maçları kazanarak devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar