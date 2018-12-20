En çok harcama yükseköğretime yapıldı

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, eğitim harcama istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında eğitime harcanan toplam paranın 176 milyar 452 milyon lira olduğu görüldü. Böylelikle 2016 yılına göre yüzde 9,8 artış gösteren eğitim harcamalarının yüzde 74,5'inin devlet tarafından finanse edildiği saptandı. Öğrenci başına en çok harcamanın ise yükseköğretime yapıldığı görülürken, harcama tutarının 13 bin 652 TL olduğu kaydedildi. Geçen yıl ortalama öğrenci başına harcanan tutar ise 8 bin 111 TL olarak belirlendi.

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2017 yılında eğitim başlığı altında 900 bin 126 haber yansıması tespit edildi. 2018 yılındaki haber yansımaları kontrol edildiğinde, haber sayısının bir milyonun üzerine çıktığı görüldü. Geçtiğimiz yıl en çok harcamanın yapıldığı yükseköğrenim ise yazılı mecralarda 6 bin 631 haber yansımasıyla konuşuldu.