En ön cephede mücadele veriyorlar

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele sürecinde görevlendirilen filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir'de hastalığın tespit aşamasında 82 filyasyon ekibi bulunurken, toplam 164 kişi sahada görev alıyor.

"Korona virüse karşı dedektif gibi çalışıyorlar"

Çeşitli dallarda sağlık çalışanlarından oluşan filyasyon ekipleri, ilk olarak virüs testi pozitif çıkan hastaların verdiği bilgiler neticesinde hastanın temas ettiği kişilerle iletişim kuruyor. Ardından koruyucu tulum, gözlük, maske ve eldiven giyen ekipler, belirlenen adreslere giderek bu kişilerden numune alıyor. Alınan numuneler laboratuvarlara teslim edildikten sonra filyasyon ekibinin yaptığı çalışma sonuçları uzman kişilerden oluşan kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor. Filyasyon birimlerinde değişik branşlarda birçok sağlık çalışanı görev alırken, ekipler görevlerini titizlikle yerine getiriyor. Korona virüsün yayılmasını engellemek için yoğun çaba gösteren ekipler adeta dedektif gibi çalışıyor.

"Filyasyon ekipleri bulaş kaynağını bulmaya yönelik çalışıyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, filyasyonla ilgili bilgi verdi. Kentte şu an için yaklaşık 25 bin civarında test yapıldığını ve 1 köy ile 7 evin karantinaya alındığını aktaran Zeytin, "Filyasyon ekibimiz toplamda 164 sağlık çalışanından oluşuyor. Filyasyon ekibi, salgının başladığı süreden itibaren öncelikli olarak bulaş kaynağını bulmaya yönelik çalışıyor. Ardından da pozitif vaka ile temas eden kişilere ulaşarak onları biran önce izolasyona alıp, yayılımını engellemeye çalışan bir ekip. İlimiz genelinde yaklaşık 25 bin test yapıldı. Bunların tamamı filyasyon ekiplerince yapılanlar değil, hastanedeki başvurular da bunların içinde yer alıyor. Bunun haricinde testler, Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılmakta. Testlerde öncelikli olarak boğaz ve burundan bir sürüntü örneği alınıyor. Ardından bunların özel çalışma yöntemleri var ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında uzmanlarca testler değerlendiriliyor. Şu an itibariyle Eskişehir'de 1 köy ve 7 ev karantina altında" diye konuştu.

Son olarak vatandaşlara ‘Evde kal' çağrısında bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, "Vatandaşlardan bizim isteğimiz, bakanlığımızın da sık sık açıkladığı gibi mümkün olduğunca evde kalmaya devam etsinler. Dışarıya çıkmaları gerektiği zamanlarda da sosyal mesafeye dikkat edip, maskelerini takarak yaşamlarına devam etsinler" şeklinde konuştu.

Mustafa Kaplan - Aydın Sarıoğlu - Çağatay Gür