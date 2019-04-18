Endonezya'da Joko Widoo yeniden Devlet Başkanı seçildi

Dünyanın en kalabalık dördüncü demokrasisi olan Endonezya'da düzenlenen milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 98'inin sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Devlet Başkanı Joko Widodo, oyların yüzde 55,59'unu aldı. Widodo'nun rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto, oyların yüzde 44,41'ini aldı.

Endonezya'da, yasalar gereği, iki dönem devlet başkanlığı hakkı tanınıyor. Resmi sonuçların açıklanmasıyla birlikte Widodo, ikinci kez devlet başkanlığı görevini üstlenecek. Seçim Kurulunun resmi sonuçları Mayıs ayının son haftasına kadar açıklaması bekleniyor.