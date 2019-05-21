İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Endonezya'da Widodo yeniden başkan

Endonezya'da Widodo yeniden başkan
Endonezya'da Widodo yeniden başkan

Endonezya’da Joko Widodo yeniden Devlet Başkanı seçildi.

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan yalnızca iki adayın yarıştığı Devlet Başkanlığı seçiminin galibi Joko Widodo oldu.

Ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto ile mücadele eden Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo oyların yüzde 55.50'ini alarak yeniden devlet başkanı seçildi. Oyların yüzde 44,50'sini alan Prabowo ise seçim sonuçlarını reddetti. “Yasal yollara” başvuracağını ifade eden Prabowo, destekçilerine ise sakin olmaları çağrısında bulundu. Subianto ve destekçilerinin başkent Jakarta'da protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor.

32 bin güvenlik görevlisi sokaklarda

Olası eylemlere karşı başkent Jakarta ve genelinde 32 bin güvenlik görevlisinin görevlendirildiği öğrenildi. Güvenlik görevlileri seçim komisyonu ofisleri önünde konuşlandırılırken, polis seçim sonuçlarının açıklamasının ardından düzenlenmesi beklenen eylemleri bombalı saldırılarla kana bulamayı planlayan terör örgütü DEAŞ yanlısı şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Endonezya Seçim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 17 Nisan'da yapılan seçimde 192 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu kaydedildi.

2014 yılından bu yana Endonezya Devlet Başkanlığı görevini yürüten 57 yaşındaki Widodo, 2012-2014 yılları arasında Jakarta Valisi olarak görev yapmıştı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

İstanbul pilavı tarifi, İstanbul pilavı nasıl yapılır?

İstanbul pilavı tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.