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Endonezya'da yüzlerce kişi protesto için sokakta

Endonezya'da yüzlerce kişi protesto için sokakta
Endonezya'da yüzlerce kişi protesto için sokakta

Endonezya'nın mevut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, geçtiğimiz ay yapılan başkanlık seçimlerini yeniden kazanmasını protesto etmek üzere yüzlerce muhalif sokağa çıktı.

Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto ile mücadele eden Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo oyların yüzde 55.50'ini alarak yeniden devlet başkanı seçildi. Oyların yüzde 44,50'sini alan Prabowo ise seçim sonuçlarını reddederek, seçimlerde geniş çapta hile yapıldığına inandığını ve barışçıl bir protestoda yaklaşık 800 destekçi toplandığını söyledi.

Prabowo'nun kampanya ekibinin yasal direktörü Sufmi Dasco Ahmad, Anayasa Mahkemesi sonuçlarına itiraz etmeyi planladıklarını bildirdi. Seçim Denetleme Kurulu sistematik aldatma iddialarını reddederek, delili yetersizliğine işaret etti ve bağımsız gözlemciler seçimin olduğunu söyledi. Prabowo'nun destekçileri, Seçim Denetim Ajansı'nın önünde toplandı. Çevik kuvvet polisi tarafından kuşatılan protestocuların liderlerinden biri, "Bu seçimde gerçeği bulmak için önümüzde uzun bir mücadele var" şeklinde konuşarak herkesi barışçıl olmaya çağırdı.

Seçim Denetleme Kurulu yakınlarında seçim komisyonunu destekleyen küçük bir miting de düzenlendi.  

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