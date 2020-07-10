Engelli çocuğuyla yaşam mücadelesi veren anne yardım bekliyor

Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde yaşayan anne Gülhan Kayhan (42), uzun zamandır yaşadığı geçim sıkıntısını dile getirdi. Oğlu Hasan Mehmet Kayhan'ın (12) 6 aylıkken yakalandığı, yatağa bağımlı sinir kası hastalığı olarak bilinen Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığından dolayı engelinin olduğunu belirten anne Kayhan, eşinin ölümünden sonra zor durumda kaldıklarını anlattı. Devletin ödediği bakım parası dışında hiçbir geliri olmayan anne Kayhan, geliri yetmediği için aylardır evinin kirasını dahi ödeyemiyor. Hayırseverlere seslenen anne yardım bekliyor.

"Bize el uzanmasını istiyorum"

Engelli çocuğunun 7 yıldır cihaza bağlı yaşam sürdüğünü kaydeden anne Gülhan Kayhan, "Eşim varken bir sıkıntı yaşamıyorduk. Ama eşim 4 sene önce vefat etti ve şu an çok zor durumdayız. Sadece engelli bakım maaşımız var. O da bize yetmiyor. Elektriğimiz, su faturamız, ev kirası ve medikal derken elimizde bir şey kalmıyor, yetişemiyoruz. 3 aylık birikmiş kira borcum var ve ev sahibi de evden çıkmamı istiyor. Büyüklerimizin el uzatmasını istiyorum, yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

"Çaresizlik içindeyiz"

Gece gündüz oğlunun başında olduğunu ve çalışamadığını belirten anne Kayhan, "Çaresizlik içindeyiz, yardım istiyoruz. Çocuğun tedavisi olacak ama biz İzmir'e maddi durumumuz olmadığından gidemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Annem benim meleğim"

Hayırseverlerin desteğini bekleyen Hasan Mehmet Kayhan ise şunları söyledi:

"Öğretmenlerim eve geliyor. Benim laptopum olmadığı için ders işleyemiyorum, geri kalıyorum. Herkes şimdi 4. sınıfa geçti, ben 3. sınıfta kaldım. Ben 12 seneden beri yataktayım. Annem bana hep baktı, Annem benim meleğim, onu seviyorum. Ben iyileşmek istiyorum. Bana yardım edin, anneme yardım edin."

Mine Tatay - Eren Elyesa Polat

