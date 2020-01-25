Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü.Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü..

7 ve 8 saat sonra enkazdan 2 kadın çıkarıldı

Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı.Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı.



Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Rıdvan Yeşilırmak - Ercan Topaç