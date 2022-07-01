EPDK'dan görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin açıklama

EPDK'dan yapılan açıklamada görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerinde yaşanacak aksamaların söz konusu şirketlerin organize piyasalarda alış yönlü işlem yapamamalarına neden olabileceği, tüketiciye tedarik etmekle yükümlü oldukları elektrik enerjisini daha yüksek maliyetle satın almak zorunda kalabileceği, nihai fiyatlara artış yönünde baskı oluşturabileceği değerlendirildiği belirtildi.

Bu durumun nihai tüketicinin üzerinde olumsuz mali etkilere sebep olmasının engellenmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun dünkü toplantısında alınan kararla “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kabul edildiği kaydedildi.

Söz konusu değişiklik kapsamında görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerinde yaşanabilecek aksamalardan “nihai tüketicilerin en az şekilde etkilenmesi amacıyla” bu şirketlerin avans ödemelerinin ortalama 40 gün ötelenebilmesine karar verildiği açıklandı.

Ayrıca Kurul tarafından alınan diğer bir kararla da görevli tedarik şirketlerinin geçici süreyle, Temmuz ve Ağustos 2022 aylarına ilişkin, avans ödemelerinin ötelenebilmesine imkan tanındı. Böylelikle görevli tedarik şirketlerinin nihai tüketicilere elektrik enerjisi tedarikinde görevlerini yerine getirmesindeki mali zorlukların nispeten azaltılması ve tedarik edilen enerji arzının sürekli olarak sağlanması hedeflendiği ifade edildi.