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Erbil saldırısında yaralanan Irak vatandaşı hayatını kaybetti

Erbil saldırısında yaralanan Irak vatandaşı hayatını kaybetti
Erbil saldırısında yaralanan Irak vatandaşı hayatını kaybetti

Erbil’de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan diğer Iraklı vatandaş da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Erbil'de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan bir diğer Iraklı vatandaş da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan vatandaşın kimliği Beşdar Ramazan (26) olarak aktarılırken saldırı sonrası yaşamını yitiren vatandaşın ise evli ve 3 çocuk babası olan Neriman Osman olduğu belirtildi. Ramazan'ın da hastanede hayatını kaybetmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 

Öte yandan IKBY parlamentosu ile Irak parlamentosu yayınladıkları açıklamada saldırıyı sert bir dille kınadı. IKBY hükümeti yayınladığı açıklamada saldırganların yakalanması için tüm güvenlik birimlerin seferber edildiğini duyurmuştu.  

Abdulkadir Hacıoğlu

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