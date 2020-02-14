Erciş'te tarihi külçe altın ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda, Erciş ilçesi Aşağıışıklı Mahallesi'nde Hitit-Urartu dönemlerine ait 2 adet külçe altının batı illerine kaçırılacağının istihbari bilgisinin alınması üzerine, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yolcu otobüsünde şüpheli bir şahsa ait valizde yapılan aramada biri 1 kilogramlık diğeri 3 kilogramlık olmak üzere 2 adet külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı" denildi.

Nihat Çavuşoğlu

