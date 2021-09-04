Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı

Kayseri'de ilk defa Yeşilhisar ilçesinde kurutmalık ve salçalık olarak yetiştirilen domateslerin hasadı yapıldı. Erciyes'in eteklerindeki ilçede 100 dekarlık alanda kurutulması için serilen domatesler, Kanada, Amerika, İtalya ve Japonya gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Yeşilhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Bektaş, "İlçemizde 2021 yılı üretim sezonunda yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda, 25 bin ton sanayi tipi salçalık domates üretimi gerçekleştirilmektedir. İlçemizde bundan önceki yıllarda üretilen domateslerin tamamı iç piyasaya salçalık olarak satışı yapılmaktaydı. 2021 üretim sezonunda üretilen domatesin yaklaşık 5 bin tonu ilçemiz ve ilimizde ilk defa kurutularak katma değeri yüksek ürüne dönüştürülmüştür. Kurutulmuş domatesler ilgili firma tarafından başta Kanada, Amerika, İtalya ve Japonya gibi birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bu sayede üreticilerimizin ürünlerinin değerlenmesini ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. İlçemiz Kesik Mahallesi'nde yaklaşık 100 dekar alanda mevsimlik tarım işçileri tarafından domatesler ikiye kesilip, alanda serili olan beyaz örtünün üzerine dizilmektedir. İsteğe göre tuz ya da kükürt atılmaktadır. Burada yaklaşık bir hafta güneşte bekletilerek kurutulmuş domates elde edilmektedir. Üreticilerimize üretime sağladıkları emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşletme Müdürü Selçuk Sat ise, ilçede 16 bin dekar alanda tarımsal faaliyette bulunduklarını belirterek, "Bu sene 450 dekar alanda kamenta, bonita ve gross çeşidi sanayi tipi salçalık domates yetiştirdik. Yaklaşık olarak 4 bin 500 ton ürün elde edeceğiz. Elde edilen ürünün yaklaşık bin 500 tonunu kurutarak satmayı planlıyoruz. İç piyasada kuru domates tüketimi daha yaygınlaşmadığı için tamamını ihraç edeceğiz. Kurutmalık domates konusunda yardımcı oldukları ve yol gösterdikleri için il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine ve ziraat mühendislerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Ali Göç