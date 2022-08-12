Erdemir Enerji'nin Kızılcapınar Hidroelektrik Santrali resmi olarak açıldı

Karadeniz Ereğli'nin Kızılcapınar Köyünde, Erdemir tarafından yapılan ve işletilen barajda kurulan Kızılcapınar Hidrolelektrik Santrali (HES), 11 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde resmen faaliyete geçti.

Türkiye'nin enerji arzı ve güvenliğinin, yerli ve milli kaynaklarla sağlanması stratejisine destek olacak tesis, yıllık ortalama 18 milyon 700 bin kWh üretim kapasitesine sahip. Yurt dışından ithal edilen doğalgaz ve kömür miktarının azaltılmasına hizmet edecek tesiste yılda yaklaşık 6 bin 250 hanenin elektrik tüketimine karşılık gelen miktarda üretim gerçekleştirilebilecek. Tesis, bağlanılan noktada elektrik dağıtım şebekesindeki enerji kalitesine de olumlu etki sağlayarak bölgedeki tüketicilerin kaliteli elektrik tedariki gereksinimine katkıda bulunacak. Aynı zamanda bu miktarda enerji üretimi için ortaya çıkan yıllık 10 bin 500 ton CO2 salımı da önlenmiş olacak.