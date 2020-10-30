Erdemli'de iş makineleri cumhuriyet konvoyuna renk kattı

Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesi, Cumhuriyet Bayramında akşam saatlerinde konvoy düzenledi. Erdemli Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen araçlar, ay yıldız balonlarla süslendi. Onuncu Yıl Marşı eşliğinde kenti dolaşan konvoya, vatandaşlar coşkuyla eşlik etti.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile birlikte vatandaşları selamlayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede yapılması gerekenler noktasında sorumluluklarının farkında olduklarını ifade etti. Başkan Tollu, “Erdemli'de insanlarımız ne kadar şanslı olduklarının, ne kadar asil bir milletin evlatları olduklarının farkındalar. Çünkü Cenabı Allah başka hiçbir millete nasip etmediği güzellikleri yüce Türk milletine nasip etti. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız, büyük Atatürk'ten ve ecdadımızdan aldığımız yüce emaneti, daha iyiye ulaştırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.