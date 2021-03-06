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Erdoğan sevgisi Times Meydanı'nda: "Love Erdogan"

Erdoğan sevgisi Times Meydanı'nda:
Erdoğan sevgisi Times Meydanı'nda: "Love Erdogan"

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda dijital ekranında "Love Erdogan" yazılı kamyonet dolaştırıldı.

Erdoğan sevgisi Times Meydanı'nda: "Love Erdogan" - Tıkla İzle

ABD'nin New York kentinde bulunan Times Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde verilen "Stop Erdogan" yazılı ilanının ardından bu kez "Love Erdogan" yazılı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı. Kamyonetin dijital ekranında Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı da yer alırken, hoparlörlerden Dombra da çalındı.

Öte yandan New York'taki “Stop Erdogan” yazılı reklam panosundan sonra dün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki reklam panolarına da “Love Erdogan” şeklinde yazılar yansıtılmıştı.

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